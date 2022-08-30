Аптечка и огнетушитель с 1 сентября при техосмотре не понадобятся

В России с 1 сентября вводятся некоторые изменения правил проведения технического осмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. О переменах в регламенте технического осмотра для такого вида транспорта рассказал глава Национальной ассоциации предприятия техобслуживания и ремонта транспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.

По словам специалиста, с начала осени 2022 года в России перестанут проверять наличие в автомобиле огнетушителя, знака аварийной остановки или аптечки. Кроме того, за учет не будут браться падающие капли масла, уровень технических жидкостей, а также коррозия кузова и уровня шумы выхлопной системы.

Что касается проверки остаточной глубины протектора, то с 1 сентября станции техосмотра будут измерять не его, а высоту рисунка протектора.

Причины, по которым в регламент технического осмотра были внесены упрощающие изменения, связаны с тем, что автомобильный парк страны стареет, а надежность машин снижается. Отмененные для проверки неисправности мало влияют на безопасность движения, передает агенство «Прайм».

Вместе с тем, отмена проверки аптечки, аварийного знака и огнетушителя отнюдь не означает, что их может не быть в машине при эксплуатации.

Напомним, об отмене обязательного прохождения технического осмотра в России для легковых автомобилей и мотоциклов, находящихся у граждан в личном пользовании, стало известно в конце прошлого года. Тем не менее, мера не затронула машины и мотоциклы возрастом более 4 лет, у которых меняется владелец, а также при постановке на учет или внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Кроме того, диагностическая карта понадобится владельцу машины, если он выезжает на ней в страны ближнего зарубежья, где техосмотр для физлиц не отменен.

Что касается категории коммерческого транспорта, включая такси, автобусы и грузовики, то для них все осталось по-прежнему и техосмотр до сих пор необходим.