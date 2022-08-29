Автоэксперты рассказали как подготовить автомобиль к холодной погоде 1 сентября

Август подходит к концу, а это значит, что осень, когда станут возможны заморозки, уже не за горами. Автомобильные эксперты рассказали о том, как можно подготовить машину к влажной и холодной погоде.

Первой, и пожалуй, главной процедурой они называют так называемую осенне-зимнюю проверку, которая включает в себя мониторинг важных моментов систем любого автомобиля. Речь идет о состоянии охлаждающей системы, тормозов, щеток стеклоочистителей, уровня заряда аккумулятора и многом другом.

Важно убедиться, что большинство главных автомобильных артерий находятся в нормальном состоянии.

В процессе подготовки к осени и зиме не стоит забывать о системе обогрева машины, выход из строя которой может привести к печальным последствиям. Для этого необходимо проверить все необходимые жидкости на предмет утечек.

Не стоит также забывать менять масло, причем делать это следует до того, пока начнутся резкие изменения в погоде.

Обязательно стоит осмотреть все кабели, переходники и клеммы под капотом. Даже если сейчас с ними все выглядит неплохо, лучше представить как они переживут осенне-зимний период. Если появляются какие-то сомнения в их состоянии в перспективе полугода, то лучшим вариантом будет замена этих деталей.