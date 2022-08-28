6 обязательных инструментов для самостоятельного ремонта автомобиля

Ремонт автомобиля собственными руками порой может приносить удовольствие и удовлетворение, но только в случае, если у вас есть необходимое для этого оборудование. В отсутствии необходимых инструментов работа с технической частью машины часто приводит к не самым удачным и даже опасным моментам. Редакция Daily-Motor.Ru назвала шесть видов инструментов, которые необходимо иметь в своем гараже любому автомобилисту.

Отвертки

Качественные отвертки – одни из самых необходимых инструментов. Как минимум необходимо иметь в своем арсенале одну плоскую отвертку среднего размера и одну крестовую среднего размера. Наличие отверток нескольких размеров поможет пробраться в узкие места, а также убережет от срыва хрупких головок винтов. Полноценный комплект отверток стоит примерно 500-700 рублей.

Плоскогубцы

Плоскогубцы – это очень универсальный инструмент, подразумевающий множество различных применений. С их помощью можно регулировать металлические детали, перерезать провода и захватывать предметы в узких местах. Существует множество видов плоскогубцев, и их можно приобрести в наборах относительно недорого.

Приличный набор из трех-шести плоскогубцев можно приобрести примерно за 1000 рублей, и в него часто входят раздвижные комбинированные плоскогубцы, плоскогубцы с игольчатым носом и кусачки.

Набор трещоток

В зависимости от производителя автомобиля у вас должен быть необходимый набор трещоток. Цены на них отличаются в зависимости от качества. В целом же качественный набор трещоток потребительского класса может стоить около 5 тысяч рублей, но зато прослужит много лет. Так что считайте это хорошей инвестицией.

Гаечные ключи

Хотя гаечные ключи используются для тех же типов болтов, что и трещотки, важно иметь оба инструмента необходимых размеров. Их можно использовать для болтов, которые недоступны для трещотки. Кроме того, ими можно удерживать гайки, пока вы используете трещотку для откручивания соседнего болта. Наборы гаечных ключей известных брендов часто можно приобрести менее, чем за 3000 рублей.

Шестигранные ключи

Для многих современных автомобилей требуются шестигранные ключи. Это L-образные стальные ключи длиной от пяти до пятнадцати сантиметров. Хотя это самые простые и недорогие типы ключей, они могут оказаться спасительными, если вы столкнетесь с определенными болтами. Цены на них начинаются от 500 рублей.

Домкрат с подставками

Если планируются проводить какие-либо работы под автомобилем, то для этого обязательно понадобится домкрат как минимум с двумя подставками. В случае с тяжелым пикапом или внедорожником придется раскошелиться на не самый дешевый вариант.

Не стоит экономить и на страховочных подставках, так как они используются для поддержки автомобиля, когда под ним ведутся работы. Почему это важно объяснять вряд ли стоит. За одну из поставок придется заплатить от 1000 рублей и выше.