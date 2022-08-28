5 важных моментов техобслуживания, благодаря которым автомобиль прослужит дольше

Вряд ли кому-то нравится тратить деньги на ремонт своего автомобиля. Но существует ряд правил, которые позволяют делать это реже, просто осуществляя вовремя плановое техническое обслуживание. Редакция Daily-Motor.Ru назвала пять важных моментов, которые в долгосрочной перспективе позволят сэкономить и дать автомобилю прослужить дольше.

Замена масла и фильтра

Если раньше замена масла каждые 5 тысяч километров была «золотым правилом», то теперь это не всегда так. Синтетическое масло, которое используется во многих современных автомобилях, лучше справляется с задачей поддержания чистоты и смазки двигателя в процессе его работы. Благодаря молекулярной структуре, синтетическое масло хорошо выдерживает нагрев, давление и нагрузки двигателя. Именно поэтому многие производители рекомендуют менять масло каждые 8-10 тысяч километров.

Впрочем, если в машине используется не синтетическое масло, то его следует менять чаще.

И не стоит забывать про масляный фильтр. Почему? Фильтр улавливает все частицы грязи, которые собирает масло. Если фильтр засорится, то через двигатель будет проходить грязное масло, а это вряд никогда не заканчивается чем-то хорошим.

Другие жидкости

Масло – не единственная жидкость, использующаяся в автомобиле. В нем также задействуется охлаждающая жидкость/антифриз двигателя, трансмиссионная жидкость, жидкость дифференциала и тормозная жидкость. Проверять все жидкости и следить за их уровнем обязательная процедура для поддержания хорошего технического состояния машины.

Кроме того, временами такие жидкости необходимо менять. Регламент замены чаще всего указывается в документах на автомобиль.

Если вы заметили внезапное изменение количества жидкости, то это верный признак утечки или другой проблемы в системе.

Ремни

Ремни помогают передавать энергию в автомобиле, являясь важными узлами для поддержания машины в рабочем состоянии.

Со временем трение может привести к износу ремней и их возможному выходу из строя. Если ремень порвется во время движения автомобиля, то это может вызвать обрыв электропитания, отказ гидроусилителя руля, кондиционера, водяного насоса или других важных компонентов, а также в некоторых случаях поломку двигателя.

В зависимости от автомобиля необходимо проверять следующие ремни:

Клиновые (в основном на старых автомобилях);

Серпантинные;

Зубчатые;

Ищите участки, которые выглядят тоньше остальных, трещины, и проверьте нет ли потертостей по краям. Все эти признаки указывают на то, что ремень пора заменить.

Свечи зажигания

Свечи зажигания обеспечивают искру, необходимую для работы двигателя автомобиля. И хотя у них есть определенный регламент замены, периодически проверять эти важные детали является необходимостью. Ищите следы нагара или большой зазор на любой из свечей. Всё это признаки того, что их пора заменить.

К слову, при необходимости замены одной свечи зажигания рекомендуется сделать это полным комплектом.

Воздушный фильтр двигателя

Воздушный фильтр автомобиля помогает предотвратить попадание грязи в двигатель. Так что менять его необходимо до того, как он полностью засорится.

Если машина часто ездит по гравийным дорогам, то менять такой фильтр придется чаще, чем в том автомобиле, который никогда не покидает асфальтовые покрытия.