В Сети показали необычный бронированный багги Hunter MK-200 

Компания «Highland Systems», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, занимается множеством передовых проектов, включая MPV Phantom или бронированная подводная лодка Kronos. Но особняком среди них стоит новая модель Hunter MK-200, представляющая собой бронированный багги.

Пока разработка существует только на бумаге, но ее концепция уже полностью подготовлена. Hunter MK-200 назван авторами проекта многоцелевой тактической машиной, созданной для единственной цели – перевозка небольших военизированных отрядов, состоящих максимум из четырех человек, в «горячие точки», в которые необходимо быстро попасть и не менее оперативно их покинуть.

Согласно заявленной информации Hunter MK-200 планируют комплектовать как двигателями внутреннего сгорания, включая бензиновые и дизельные агрегаты, так и электромоторами. Кроме того, у багги будет гибридное исполнение.

Характеристики силовых установок компанией пока держатся в секрете, но можно предположить, что их отдача будет иметь внушительные показатели. А вот что известно уже наверняка, так это снаряженная масса готового прототипа. Она должна составить около 2500 кг.

Других подробностей о проекте в «Highland Systems», как и цели создания такого автомобиля, решили не раскрывать. Так или иначе, но главное назначение бронированного баги участие в конфликтах.

Впрочем, зная, как в ОАЭ относятся к многим автомобилям, которые имели изначальное милитаристское назначение, не исключено, что в итоге машину будут использовать для того, чтобы просто катать туристов по пустынным дюнам.