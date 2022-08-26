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В Сети показали необычный бронированный багги Hunter MK-200 

От: Алексей Шмидт
бронированный багги

Компания «Highland Systems», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, занимается множеством передовых проектов, включая MPV Phantom или бронированная подводная лодка Kronos. Но особняком среди них стоит новая модель Hunter MK-200, представляющая собой бронированный багги. 

Пока разработка существует только на бумаге, но ее концепция уже полностью подготовлена. Hunter MK-200 назван авторами проекта многоцелевой тактической машиной, созданной для единственной цели – перевозка небольших военизированных отрядов, состоящих максимум из четырех человек, в «горячие точки», в которые необходимо быстро попасть и не менее оперативно их покинуть.

armored buggy hunter mk 200 is ideal for small squad military strikes or dune riding 4

Согласно заявленной информации Hunter MK-200 планируют комплектовать как двигателями внутреннего сгорания, включая бензиновые и дизельные агрегаты, так и электромоторами. Кроме того, у багги будет гибридное исполнение.

Характеристики силовых установок компанией пока держатся в секрете, но можно предположить, что их отдача будет иметь внушительные показатели. А вот что известно уже наверняка, так это снаряженная масса готового прототипа. Она должна составить около 2500 кг. 

armored buggy hunter mk 200 is ideal for small squad military strikes or dune riding 2

Других подробностей о проекте в «Highland Systems», как и цели создания такого автомобиля, решили не раскрывать. Так или иначе, но главное назначение бронированного баги участие в конфликтах. 

Впрочем, зная, как в ОАЭ относятся к многим автомобилям, которые имели изначальное милитаристское назначение, не исключено, что в итоге машину будут использовать для того, чтобы просто катать туристов по пустынным дюнам. 

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