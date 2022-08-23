Когда речь заходит о переоборудовании внедорожников и пикапов, вариации с колесными формулами 6х6 представляют собой нечто похожее на хождение по минному полю. Впрочем, в данном случае можно не беспокоиться, ведь одна американская компания заявила, что готова к апокалипсису. Или по крайней мере так думает.

Компания Apocalypse Manufacturing располагается в штате Флорида (США) и известна тем, что специализируется на вездеходах 6×6. В ее портфолио самыми знаменитыми проектами являются Jeep Gladiator 6х6 под Hellfire, Sinister 6 и Doomsday. Но недавно арсенал американского тюнинг-ателье пополнился самой безумной разработкой – автомобилем, получившим название Juggernaut.

В основе машины лежит пикап RAM 1500 TRX, которому досталось два дополнительных колеса и полностью пересмотренная подвеска, использующая в качестве колес 40-дюймовые диски.

Внешне Apocalypse 6×6 Juggernaut отличается от исходника новыми крыльями, другой оптикой и радиаторной решеткой, а также может похвастать наличием выдвижных подножек, позволяющих забираться в салон, и панорамной крыши.

Внутри все дорого-богато. Элементы интерьера обтянуты натуральной кожей и алькантарой, а сиденья включают в себя как функцию обогрева, так и вентиляции. Дополняет картину мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, работающая в связке с акустикой фирмы Harman Kardon.

Но самое интересное скрывается под капотом этого монстра. Речь идет о 6,2-литровом компрессорном моторе HEMI 8, выдающим 850 лошадиных сил (у обычного 1500 TRX этот показатель равен 712 л.с.).

Вместе с ним пикап получил холодный впуск с воздухозаборником на капоте, заточенную под пустынные погодные условия систему охлаждения, а также раздвоенный выхлоп и 454-литровый бак.

Цена автомобиля подобает его внешнему виду. За машину просят минимум 297 тысяч долларов или почти 18 миллионов рублей.