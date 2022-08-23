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В Сети показали пикап Apocalypse 6×6 Juggernaut. Он стоит 18 млн рублей

От: Алексей Шмидт
Apocalypse 6x6 Juggernaut

Когда речь заходит о переоборудовании внедорожников и пикапов, вариации с колесными формулами 6х6 представляют собой нечто похожее на хождение по минному полю. Впрочем, в данном случае можно не беспокоиться, ведь одна американская компания заявила, что готова к апокалипсису. Или по крайней мере так думает.

Компания Apocalypse Manufacturing располагается в штате Флорида (США) и известна тем, что специализируется на вездеходах 6×6. В ее портфолио самыми знаменитыми проектами являются Jeep Gladiator 6х6 под Hellfire, Sinister 6 и Doomsday. Но недавно арсенал американского тюнинг-ателье пополнился самой безумной разработкой – автомобилем, получившим название Juggernaut. 

apocalypse 6x6 officially introduces the 297k juggernaut as an apex ram 1500

В основе машины лежит пикап RAM 1500 TRX, которому досталось два дополнительных колеса и полностью пересмотренная подвеска, использующая в качестве колес 40-дюймовые диски. 

Внешне Apocalypse 6×6 Juggernaut отличается от исходника новыми крыльями, другой оптикой и радиаторной решеткой, а также может похвастать наличием выдвижных подножек, позволяющих забираться в салон, и панорамной крыши.

apocalypse 6x6 officially introduces the 297k juggernaut as an apex ram 1500

Внутри все дорого-богато. Элементы интерьера обтянуты натуральной кожей и алькантарой, а сиденья включают в себя как функцию обогрева, так и вентиляции. Дополняет картину мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, работающая в связке с акустикой фирмы Harman Kardon.

apocalypse 6x6 officially introduces the 297k juggernaut as an apex ram 1500

Но самое интересное скрывается под капотом этого монстра. Речь идет о 6,2-литровом компрессорном моторе HEMI 8, выдающим 850 лошадиных сил (у обычного 1500 TRX этот показатель равен 712 л.с.).

Вместе с ним пикап получил холодный впуск с воздухозаборником на капоте, заточенную под пустынные погодные условия систему охлаждения, а также раздвоенный выхлоп и 454-литровый бак.

apocalypse 6x6 officially introduces the 297k juggernaut as an apex ram 1500

Цена автомобиля подобает его внешнему виду. За машину просят минимум 297 тысяч долларов или почти 18 миллионов рублей. 

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