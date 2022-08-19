Автоэксперт Васильев рассказал о новой схеме автоподстав в РФ

Изобретательность автомобильных мошенников, пользующихся различными схемами так называемых «автоподстав», порой впечатляет. О новой их задумке, на которую важно не попасться россиянам, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Автоподставщики начали использовать новый способ использования невнимательности водителей в России, используя резкое торможение перед двигающимся за ними автомобилями.

Причем речь идет не о простом «брейк-тесте» с использованием педали тормоза, когда определить начало остановки машины можно по стоп-сигналам. Мошенники начали пользоваться в этом хорошо известном приеме ручным тормозом, пишет издание «Прайм», в случае задействования которого «стопы» не загораются.

Бороться с новой схемой автоподстав на дорогах можно было бы благодаря использованию безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. Какой она должна оказаться зависит от скорости движения на том или ином участке, но порой банальное соблюдение этого правила вызывает у остальных участников движения неуважение и также приводит к риску ДТП.

Поэтому для того, чтобы не попасться на уловки автоподставщиков, эксперт советует использовать немного другой метод. Он состоит в том, чтобы обращать пристальное внимание на автомобили, которые двигаются непосредственно перед вашей машиной.

«Если автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, закодирован, и его водитель двигается рывками, то это повод обратить на него повышенное внимание», – отмечает эксперт.

В случае, если впереди идущий автомобиль вызывает подозрения в своих благонадежных намерениях, то лучшим вариантом будет просто снизить скорость и перестроиться в другой ряд движения. В случае преследования им самым эффективным методом станет парковка на людной обочине или заправке, где может быть много свидетелей.