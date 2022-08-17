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В Сети показали тизеры первого спорткара Kiska

От: Алексей Шмидт
kiska sports car teaser

Kiska – это дизайнерское агентство, которое создавало продукты для KTM и Husqvarna. С недавних пор в планы компании входит расширение горизонтов, главным из которых является появление собственного автомобиля.

Накануне американская фирма опубликовала тизеры первой модели, взглянув на которые сходу можно сказать, что специально созданная машина имеет полностью углепластиковый кузов и большой навес, как у Бэтмобиля, обеспечивающий доступ внутрь тесной кабины.

kiska sports car teaser 1

Безымянный спортивный автомобиль Kiska, передвигающийся на колесах с центральной блокировкой, может похвастаться установленными на крыльях камерами заднего вида вместо традиционных боковых зеркал.

Через массивную переднюю часть проглядывает подвеска с толкателями, а сзади расположены двойные выхлопные патрубки и аккуратные жалюзи над двигателем.

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В целом, спортивный автомобиль компании Kiska создает впечатление, что он в какой-то степени связан с KTM X-Bow GTX. Если это предположение верно, то в качестве двигателя машина получит рядную «пятерку» Audi объемом 2,5 литра, которая развивает на GTX 530 лошадиных сил и 615 Ньютон-метров крутящего момента.

Серийный KTM X-Bow имеет допуск на общественные дороги. Вероятно, с новым спорткаром Kiska будет аналогичная история.

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