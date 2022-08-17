Футуристический электрокар HiPhi Z получил ценник 

Компания Human Horizons основала новый бренд HiPhi около пяти лет назад, однако с тех пор на рынок вышел только один электромобиль марки – HiPhi X. Впрочем, за последний год этот кроссовер смог похвастать статусом бестселлера, разойдясь тиражом более 6 тысяч единиц, обойдя в Китае Porsche Taycan и Audi e-tron. А теперь пришла пора второй модели HiPhi.

Седан с индексом «Z» был представлен еще в июле. А недавно стало известно, что автомобиль стал доступен для предзаказа. Параллельно были объявлены и цены. За электрическую 4-дверку будут просить о 89 тысяч долларов, тогда как стоимость «топового» варианта составит 119 тысяч долларов.

Внешне модель HiPhi Z, чем-то отдаленно напоминающая Porsche Panamera, удивляет наличием адаптивной матричной оптики, которая, как и в случае самых дорогих Mercedes-Benz, способна «рисовать» навигационные подсказки прямо на дороге.

Дополнительные светоэлементы дизайнеры расположили на дверях. Они способны приветствовать пассажиров, демонстрировать уровень заряда батареи машины, а также выводить другую полезную информацию.

Физические кнопки в салоне HiPhi Z практически полностью отсутствуют. Большинство функций управления отданы сенсорам. Причем речь идет даже об электростеклоподъемниках.

В качестве двигателей новый электрический седан HiPhi Z будет использовать несколько электромоторов, суммарно выдающих 672 лошадиные силы. Связку им составит тяговый аккумулятор емкостью 120 кВт/ч, обеспечивающий четырехдверке запас хода до 705 километров.

В оснащение модели войдет адаптивная пневмоподвеска, а также полноуправляемое шасси, которое по углу поворота задних колес опережает даже Mercedes S-Class (13,2 против 10 градусов).