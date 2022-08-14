Электрические седаны NIO ET7 засняли на пути в Европу

Компания NIO готовится представить свой новый электрический флагманский седан ET7 в Европе до конца этого года, и, похоже, что первые партии таких машин уже начали добираться до «Старого Света».

Фотографии с автомобилями NIO ET7, готовящимися к отправке, накануне были сделаны в порту Шанхая (КНР). Судя по снимкам, отгрузка на паром, следующий в Европу, ожидает по крайней мере двухзначное число таких электромобилей.

Вместе с тем, первые NIO ET7 уже «доплыли» до Европейского союза. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, сделанные в Германии. Автомобили, обклеенные плотным камуфляжем, заметили в Ганновере и Мюнхене.

Напомним, NIO присутствует в Европе с 2021 года, когда компания запустила в Норвегии продажи кроссовера NIO ES8. Впрочем, за пределами этой скандинавской страны марка пока не представлена.

Предполагается, что основное внимание в новой стратегии компании будет уделено более новому NIO ET7, который планируется выпустить на нескольких рынках, включая Германию, Нидерланды, Швецию и Данию.

Эта модель будет полностью совместима со станциями замены батарей NIO, которые, к слову, собираются производить в Венгрии. Список вариантов аккумуляторов, используемых NIO, включит в себя батареи на 75 кВт/ч, 100 кВт/ч и 150 кВт/ч.

Насколько хорошо NIO ET7 будет принят в Германии и других странах Европы, которые являются высококонкурентными рынками для седанов премиум-класса, пока остается загадкой.

Чтобы преуспеть, NIO, вероятно, придется запрыгнуть во все вагоны – начиная с привлекательной цены, характеристик электромобиля (дальность хода, мощность) и заканчивая качеством материалов и продуманным оснащением.