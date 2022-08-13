Ripsaw F4 – танк, который управляется как суперкар

Ripsaw – это проверенный военными внедорожник, обладающий прочностью танка и маневренностью суперкара. Его также называют называют идеальным гусеничным внедорожником, которым легко управлять. А еще на нем невозможно застрять.

Автомобиль стал известен широкой публике после того, как принял участие в съемках франшизы «Форсаж» (в частности, восьмой ее части). Впрочем, прежде, чем стать кинозвездой, Ripsaw побывал в армии, где его доработали и превратили в надежную боевую машину.

Дебют Ripsaw состоялся в 2001 году на автосалоне в Далласе, штат Техас, где он сразу же привлек внимание американских военных. Армия США сотрудничала с авторами проекта – компанией Howe & Howe Technologies – для отправки прототипа MS-1 в Ирак в начале 2000-х годов. Военные испытывали Ripsaw как дистанционно управляемую малую бронированную машину, которая может быть настроена для выполнения множества боевых функций.

Совсем недавно компания Howe & Howe Technologies выпустила Ripsaw M5 для военного использования в 2020 году.

В настоящее время армия испытывает четыре прототипа в качестве Robotic Combat Vehicle-Medium (RCV-M). Эти прототипы оснащены противотанковыми ракетами, 30-мм пушкой и полным пакетом брони.

Для гражданских лиц компания Howe & Howe Technologies предлагает возможность приобрести пассажирскую версию Ripsaw F4. Количество доработок, которые клиенты могут сделать для своего Ripsaw, рассчитанного на четырех человек, не ограничено. Ripsaw F4 может развивать скорость до 90 километров в час и обладает дорожным просветом в 50 см.

Его радиус разворота составляет всего 2,4 метра, поэтому этот маневренный внедорожный зверь идеально подходит для узких трасс.