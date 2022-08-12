В Сети показали Lambretta Tuk Tuk Camper: это один из самых маленьких домов на колесах

Как известно, трейлеры или дома на колесах представляют собой большие и просторные транспортные средства, которые приспособлены по крайней мере под частичный комфорт и удобств для путешественников. Впрочем, это правило работает не всегда. Один из таких примеров Lambretta Tuk Tuk Camper, созданный итальянской парой.

Автомобиль является детищем Дэвида Мотли и Хейзел Мотли, которые владеют кембриджской компанией Hide and Stitch, специализирующейся на изготовлении кожаной мебели и ее отделкой на заказ.

Как следует из названия, это транспортное средство представляет собой ультра-маленький дом на колесах, созданный на базе старинного трехколесного мотороллера Lambretta. Несмотря на то, что это не самый практичный семейный кемпер, он выделяется на фоне остальных рядом необычных решений.

На реализацию проекта ушло шесть месяцев и 14 тысяч долларов (примерно 850 тысяч рублей по текущему курсу) из семейного бюджета. Фактическая работа над ним началась в январе 2014 года, когда Дэвид приобрел две детали, которые должны были стать основой будущего трейлера: Lambretta Li 175 Series 2 1960 года и Lambretta Box 1969 года.

Lambretta – это скутер, произведенный в Италии компанией Innocenti, позже переданный на аутсорсинг в Индию и недавно возрожденный.

Мотороллер Li 175 Series 2 был представлен в 1960 году под названием Lambro и предлагался с коробом сверху или с бортовой платформой. Дэвид использовал последний вариант, но смог отыскать короб от более современной модели, который собственноручно расширил.

После этого он вырезал пол и приварил его к корпусу скутера. Конечным результатом этой работы оказалось появление свободного места, позволяющего с небольшими ухищрениями улечься одному взрослому человеку.

Внутри мужчина создал уютное и удивительно элегантное пространство, похожее на гостиную, с кроватью, шкафами для хранения, подстаканниками, шторами и кожаными боковыми панелями.

Сзади британский умелец приспособил кухонный ящик, который выдвигается нажатием специальной кнопки. Внутри него разместились крошечная раковина и газовая плита с одной конфоркой.

Техническую сторону скутера доработки не затронули, так что он продолжил использовать одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 7 л.с. и максимальной скоростью 36 миль/ч (58 км/ч) при полной загрузке.

Удалось ли семье хотя бы раз выехать на природу на одном из, пожалуй, самых компактных домов на колесах ручной работы, не уточняется.