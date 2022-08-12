У кроссовера MG ZS появилась гибридная версия

Британская автомобильная компания MG впервые показала компактный «паркетник» ZS еще в далеком 2016 году. Ее выпуском с тех пор занимался китайский автогигант SAIC Motor. Спустя несколько лет в продажу вышла полностью электрическая модификация этой модели с приставкой EV, а теперь стало известно, что у ZS появилась гибридная версия, которая отличается от оригинала именем.

Автомобиль получил название VS. Визуально VS от родственного ZS отличается более угловатым дизайном передней части с решеткой радиатора «Electrified Matrix», щеголяющей характерным ромбовидным узором. Спереди имеются большие вырезы с синими элементами отделки, образующими стрелу.

Салон VS оказался очень похож на интерьер модели Lomemo от родственного бренда Roewe с двумя 12,3-дюймовыми экранами в одинаковых корпусах, причем центральный сенсорный экран имеет поддержку интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay.

Небольшой кроссовер оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 80 кВт и крутящим моментом 142 Нм, сопряженным с электромотором мощностью 70 кВт, литий-ионным аккумулятором емкостью 2,13 кВт/ч и электронной бесступенчатой трансмиссией.

Общая мощность системы составляет 130 кВт, однако данные о комбинированном крутящем моменте и экономии топлива отсутствуют.

В модели также предусмотрен режим KERS, который помогает подзарядить аккумулятор во время замедления автомобиля. Есть три уровня, которые можно выбрать.

Сейчас гибридный кроссовер MG заявлен только для рынка Таиланда. Информации о том, планируются ли его продажи в других странах, пока нет.