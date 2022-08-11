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В Австрии передумали выпускать «ГАЗели»

От: Алексей Шмидт
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Австрийский концерн Steyr Automotive после долгого периода раздумий принял решение разорвать сотрудничество с российским производителем «Группа ГАЗ». Обе компании планировали в рамках партнерских отношений начать выпуск автомобилей «ГАЗель NN», предназначенных для рынка Европейского союза. Специально для этого машинам предстояло пережить процедуру модернизации. Впрочем, теперь проект свернут.

О том, что австрийская Steyr и «Группа ГАЗ» планируют запуск производства российских моделей, включая «ГАЗель NN» и «Соболь NN», стало известно еще в 2021 году. Предполагалось, что такие автомобили получат сразу два варианта: дизельные и полностью электрические. В качестве двигателя для первой должны были выступить моторы Volkswagen. 

Кроме того, в Steyr хотели начать продавать в «Старом Свете» под собственной маркой и низкопольные автобусы, такие как GAZ e-Citymax 9 и e-Citymax 12.

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