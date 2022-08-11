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В Австралии показали электрическую версию БТР Bushmaster

От: Алексей Шмидт
БТР Bushmaster

В рамках симпозиума Главнокомандующего армией в Австралии был представлен новый вариант бронетранспортера (БТР) Bushmaster. Новый электрический защищенный военный автомобиль (ePMV) пока представляет собой прототип, но в будущем обзаведется заводской версией. 

Новый БТР оснащен батарейной силовой установкой, элементы которой расположили под капотом машины там, где раньше был установлен двигатель внутреннего сгорания. 

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По словам разработчиков модели, новый Bushmaster благодаря электрическому двигателю будет работать намного тише, чем его дизельный вариант. 

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Напомним, обычный БТР Bushmaster имеет броню, которая обеспечивает защиту его экипажа от огня стрелкового оружия и взрыва мины мощностью до 9,5 килограмм тротила.

В начальном варианте оснащения австралийский бронетранспортер комплектуется дизельной силовой установкой Caterpillar 3126E, выдающей 300 лошадиных сил. Максимальная скорость Bushmaster равна 120 километрам в час. 

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