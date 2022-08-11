В Австралии показали электрическую версию БТР Bushmaster

В рамках симпозиума Главнокомандующего армией в Австралии был представлен новый вариант бронетранспортера (БТР) Bushmaster. Новый электрический защищенный военный автомобиль (ePMV) пока представляет собой прототип, но в будущем обзаведется заводской версией.

Новый БТР оснащен батарейной силовой установкой, элементы которой расположили под капотом машины там, где раньше был установлен двигатель внутреннего сгорания.

По словам разработчиков модели, новый Bushmaster благодаря электрическому двигателю будет работать намного тише, чем его дизельный вариант.

Напомним, обычный БТР Bushmaster имеет броню, которая обеспечивает защиту его экипажа от огня стрелкового оружия и взрыва мины мощностью до 9,5 килограмм тротила.

В начальном варианте оснащения австралийский бронетранспортер комплектуется дизельной силовой установкой Caterpillar 3126E, выдающей 300 лошадиных сил. Максимальная скорость Bushmaster равна 120 километрам в час.