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В Сети показали золотой самокат Caviar Thunderball за 3 млн рублей

От: Алиса Шашкова
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Международный бренд премиальных телефонов и аксессуаров Caviar, специализирующаяся дорогих вещах, продемонстрировала в Сети свою новую модель – золотой самокат Thunderball. Разработку обещают показать публично 1 октября 2022 года. Ожидаемая цена – 2 миллиона 900 тысяч рублей. Как отмечает производитель, золотой самокат уже доступен для предзаказа.  

Ателье Caviar стало узнаваемым благодаря тому, что занималось кастомизацией смартфонов. Однако спустя некоторое время список премиальных девайсов и аксессуаров пополнили игровые консоли, смарт-часы и даже кроссовки. С течением времени ассортимент компании оказался настолько широким, что руководство приняло решение войти в новый сегмент, обратив внимание на электрические самокаты. 

В основе Caviar Thunderball лежит самокат люксового сегмента под названием DualTron X2, созданием которого занималась корейская фирма Minimotors. 

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В конструкции модели лежит множество решений, которые были позаимствованы корейцами у спортбайков. Благодаря этой особенности Caviar Thunderball способен разгоняться электросамокату до 100 километров в час, но обеспечивать при этом максимальный комфорт и плавность хода.

Название Thunderball (в переводе «Шаровая Молния») было дано новинке Caviar за ее мощность, люксовый нрав, драйв и энергию. Вместе с тем, электрический самокат стал одним из самых сложных проектов компании, поскольку некоторая часть деталей в его конструкции была выполнена из чистого золота. 

Учитывая ювелирную составляющую на создание одного экземпляра Thunderball может уходить до двух месяцев.

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В продажу новинка должна поступить уже в октябре этого года. Заявленная цена золотого электросамоката – 2 миллиона 900 тысяч рублей. Всем покупателям Caviar Thunderball обещают подарить IPhone 14.

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