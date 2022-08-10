Разработчики снегоболотохода «Шерп» раскрыли характеристики вездехода-амфибии «Архант»

Российская компания «Шерп», отделившаяся от своего украинского подразделения, готовится переименовать весь модельный ряд своих вездеходов. Новое название марки – «Архант». Дебют первой модели этого бренда состоится на форуме «Армия 2022». Накануне оказались раскрыты первые подробности об этом проекте.

Снегоболотоход «Архант» получит высоту 2816 мм, ширина его колеи составит 1900 мм, а межступичное расстояние – 2118 мм. Дорожный просвет машины заявлен на отметке в 600 мм.

По словам разработчиков, «Архант» будет способен преодолевать не только траншеи и вертикальные препятствия высотой до 1 метра, но и спускаться и подниматься на склоны под углом до 35 градусов.

Главным вопросом при превращении из знаменитого во всем мире снегоболотохода «Шерпа» в «Архант» был его двигатель. Оказалось, что вездеход сохранит «шерповский» дизельный силовой агрегат D18, производством которого занимается южнокорейская фирма Doosan. Его рабочий объем, как и прежде будет равен 1794 кубическим сантиметрам, а максимальная мощность составит 55 лошадиных сил. В паре с мотором предстоит работать шестискоростной механической трансмиссии.

Согласно заявленным характеристикам, расход топлива «Арханта» составит от 5 до 6 литров в час в зависимости от условий езды. В бак машины будет вмещаться до 95 литров горючего, но увеличить запас хода вездехода предложат за счет четырех дополнительных канистр объемом до 55 литров каждая.

Учитывая все раскрытые вводные, новый вездеход-амфибия окажется полной копией «Шерпа». Таким образом, речь идет не о новой модели, а о ребрендинге уже хорошо известной, причем с рядом упрощений.

Сколько будет стоить «Архант» пока неизвестно, но с учетом примененного импортозамещения цена снегоболотохода может оказаться заметно ниже, чем того же «Шерпа», за который в последнее время просили около 100 тысяч долларов или 6 миллионов рублей.