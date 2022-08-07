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Внедорожник Mahindra Scorpio-N собрал 25 тысяч заказов за 1 минуту

От: Алексей Шмидт
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Пионер внедорожного сегмента Индии – Mahindra & Mahindra Ltd – поделилась рекордом, который установила со своим новым внедорожником Scorpio-N. Компании удалось собрать за 1 минуту более 25 тысяч заявок на покупку этой модели, а за первые полчаса количество предзаказов на индийского конкурента Toyota Land Cruiser Prado перешагнуло за отметку в 100 тысяч.

Что самое интересное, похоже, что в Mahindra & Mahindra оказались сами удивлены установке этого рекорда, поскольку технически сейчас попросту не способны обеспечить всех заказчиков машинами. До конца 2022 года компания собиралась собрать всего 20 тысяч Scorpio-N, но теперь, судя по всему, этот план будет пересмотрен. 

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Премьера нового внедорожника Mahindra Scorpio-N состоялась в конце июня этого года. Автомобиль оказался преемником «рамника» Scorpio, который за 20 лет пережил множество обновлений и даже в какой-то момент должен был добраться до России, став конкурентом «УАЗ Патриот». Впрочем, в итоге этого так и не произошло.

Как заявляют разработчики Scorpio-N, она не является новым поколением Scorpio, а представляет собой полностью новую модель. Длина машины составила 4662 мм, ширина – 1917 мм, а размер колесной базы оказался равен 2750 мм. Созданием дизайна внедорожника занимались специалисты итальянской фирмы Pininfarina. 

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Линейка двигателей Scorpio-N представлена 2-литровым бензиновым «наддувным» мотором мощностью 203 л.с., а также 2,2-литровым 132-сильным турбодизелем и турбированным агрегатом на 175 «сил», работающим на «тяжелом топливе». Связку всей тройке составит как МКПП, так и «автомат».

Минимальная цена модели – от 15 тысяч долларов (900 тысяч рублей).

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На первых порах Scorpio-N выведут на родной для компании индийский, а затем на южноафриканский рынки. Позже его появление планируется в Австралии и Новой Зеландии. 

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