В продажу выходит электрический седан Hozon Neta S с запасом хода более 1000 километров

Премьера электрической четырехдверки компании Hozon Auto, получившей название Neta S, состоялась в виде концепта еще в прошлом году на автосалоне в Шанхае. С тех пор автомобиль пережил несколько модернизаций и теперь готов к выходу в продажу в Китае.

Neta S представляет собой полностью электрический среднеразмерный седан, разработанный компанией Hozon для суббренда Neta (Nezha). Автомобиль может похвастать модным дизайном с раздельными фарами, а также элегантным силуэтом. Корма машины привлекает внимание массивным блоком задних фонарей, охватывающих всю площадь багажника.

Длина Neta S составляет 4980 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1450 мм, а размер колесной базы модели равен 2980 мм. Для покупателей предложат сразу три цветовых варианта модели.

Внутри автомобиля инженеры Hozon установили массивный 17-дюймовый центральный дисплей на центральной консоли, а также 12-дюймовый тачскрин, предназначенный для переднего пассажира.

Но на этом они не остановились, дополнив оснащение Neta S проекционным дисплеем с дополненной реальностью, который способен отображать информацию о водительских ассистентах, а также навигационные данные и аудиовизуальные решения.

Новинка Hozon будет предложена покупателям в Китае в нескольких формах тяги. Оснащение модели включит в себя два электрических двигателя и систему полного привода. В максимальном варианте отдача седана составит 462 лошадиные силы, а на разгон с места до первой «сотни» будет уходить порядка 3,9-секунды. Запас хода в зависимости от исполнения составит от 310 до 1 тысячи 160 километров.

Цены на автомобиль уже объявлены. За новый китайский седан на родине Hozon будут просить от 199 тысяч 880 юаней до 338 тысяч 800 юаней (29 тысяч 600 – 50 тысяч 300 долларов США).