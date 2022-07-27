Турецкий TOGG выпустил новый кроссовер, который станет конкурентом Tesla 

Появление первого турецкого национального автопроизводителя TOGG датировано 2018-м годом. Спустя год стало известно, что в первый собственный автомобиль власти страны вложат. Порядка 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Специально для этих целей был построен завод в Гемлике (ил Бурса), который на этой неделе начал производство турецких аналогов Tesla.

Полноценный выпуск автомобилей на мощностях недавно запущенного завода планируется на ноябрь 2022 года. Дебют машин, сошедших с его конвейера, намечен на первый квартал 2023-го.

Первым в продажу должен поступить электрический кроссовер, который предложат не только жителям Турции, но и отправят на экспорт в Европу. Перед тем, как автомобиль доберется до «Старого Света», ему предстоит пережить ряд сертификационных испытаний, подтверждающих безопасность и экологический класс.

Информации о первом кроссовере TOGG пока крайне мало, однако, если верить турецкой прессе, приводить в движение его предстоит 200- и 400-сильным электромоторам. Самая производительная модификация будет способна разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,8-секунды, что на 0,6-секунды быстрее, чем это делает Tesla, а показатель ее дальнобойности за счет аккумуляторов китайского бренда Farasis составит порядка 500 километров.

Инженеры предусмотрели для модели систему полного привода, но предложена она будет исключительно в дорогих исполнениях с дополнительным электрическим двигателем, установленным на задней оси.

После начала серийного производства кроссовера на конвейер завода в Гемлике встанет родственник этой модели в кузове седан, подробностей о котором пока не приводится.