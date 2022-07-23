Dodge Charger SRT Hellcat получил широкофюзеляжный обвес от Bader

Dodge Charger SRT Hellcat на первый взгляд может показаться простой 4-дверкой, однако такое мнение складывается лишь до того момента, пока его капот закрыт. Эта «Адская кошка» является одним из самых мощных серийных седанов в мире с 717-сильным двигателем, передающим всю свою производительность на задние колеса. Немецкое тюнинг-ателье S. Bader Karosserie und Lack решило слегка подправить дизайн этой модели, подготовив для нее широкофюзеляжный.

В качестве основы выступил автомобиль 2016 года. Обвес, что характерно для такого вида тюнинга, выходит далеко за пределы колесных арок, закрывая часть передних дверей и половину задних. В комплект вошли: новый капот Redeye, боковые пороги, передний сплиттер, удлинители для задней панели и удивительно скромный спойлер на крышке багажника.

Чтобы максимально использовать дополнительную ширину кузова немецкие тюнеры установили на Charger SRT Hellcat 21-дюймовые колесные диски с пятью спицами, обутые в покрышки размерностью 295/35 спереди и 355/25 сзади. По этим показателям они совпадают с шинами Bugatti Chiron.

Но даже этого оказалось мало. Чтобы заполнить широченные колесные арки специалистам Bader пришлось использовать более длинные оси и 25-миллиметровые проставки для колес. Подвеска седана получила регулируемые койловеры, а другие компоненты нижней части кузова были модернизированы, чтобы соответствовать более широкой посадке.

Агрегатную сторону машины с ее внушительными стоковыми показателями производительности можно было бы не трогать, однако в S. Bader Karosserie und Lack решили иначе, добавив 6,2-литровому V8 холодный воздухозаборник, увеличенную дроссельную заслонку и модернизированную выхлопную систему. Насколько увеличилась мощность мотора с учетом доработок в компании не уточнили, но можно предположить, что автомобиль чертовски быстр.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ателье, цена модернизации машины составила 4 тысячи долларов или 232 тысячи рублей по текущему курсу.