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Как сломавшийся Hummer H1 вызволяют из каменистой пустыни показали на видео

От: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2022 07 21 в 10.07.52

В наши дни все внимание сосредоточено на электрическом GMC Hummer и его безумно быстром ускорении. Однако отступив назад на пару десятилетий стоит вспомнить Hummer H1. Эта военная машина появилась задолго до того, как попала в гражданский мир, и ее до сих пор почитают за хардкорный характер, невероятные размеры и надежность. Впрочем, порой ломается и она.

Блогер с YouTube-канала «OffRoad Recovery» опубликовал видеоролик, в котором вышедшему из строя Hummer H1 понадобилась помощь. Спасатели из штата Юта (США) получили сообщение о том, что автомобиль застрял в ущелье, когда полз по каменистой местности.

Причем речь идет не о западне, из которой машина не смогла выехать самостоятельно, а именно о поломке. Когда H1, использовавшийся местной компанией для поездок по бездорожью, спускаясь по уступу скалы издал щелчок, водитель сразу почуял неладное. Преодолев спуск оказалось, что двигатель машины работает, но колеса не вращаются. 

На подмогу выехало два спасательных автомобиля – кастомный Chevrolet Corvair и Jeep Cherokee. Их экипажам пришлось в буквальном смысле тащить трехтонный внедорожник по по скальным выступам, избегая при этом препятствий. 

Дела шли относительно неплохо до того момента, пока Hummer не заехал на уступ, повредив подвеску правого переднего колеса. Это обстоятельство заставило спасателей еще несколько часов потратить на его ремонт, но в конечном счете машину все же пришлось перегрузить на подоспевший эвакуатор.

Миссия увенчалась успехом, но, разумеется, оказалась отнюдь не легкой прогулкой для всех трех ее участников.

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