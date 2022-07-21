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Армия США закупила для испытаний GMC Hummer EV

От: Алексей Шмидт
2022 GMC Hummer

Десятилетия назад высокомобильная многоцелевая колесная машина, также известная как Humvee, сделала себе имя на поле боя. Вскоре у нее появились серийные версии, предназначенные для гражданских покупателей, а сегодня они перевоплотились в GMC Hummer EV. Похоже на то, что колесо истории сделало оборот, поскольку недавно армия Соединенных Штатов закупила одну из таких моделей для испытаний. 

Очевидно, что речь идет совсем не о нуждах военных. Серийный электрический внедорожник для их целей вряд ли подходит.

GMC Hummer EV a

Покупка GMC Hummer EV по всей вероятности связана с необходимостью перевода собственного автопарка на электромобили. Либо же является формальностью для заключения нового госконтракта, в рамках которого закупка нового легкого и тяжелого электрокара с аккумуляторной батареей или серийно-гибридного электрического колесного транспортного средства для анализа и демонстрации правительству является обязательной. 

Таким образом, на данный момент конкретного плана, как будет в армии использоваться купленный ей Hummer EV, нет.

Тем не менее, как утверждает источник, армия ищет в долгосрочной перспективе партнера, ссылаясь на «необходимость включения масштабируемых и адаптируемых возможностей, которые уменьшают зависимость армии от ископаемого топлива как в оперативной, так и в гарнизонной среде».

2022 GMC Hummer EV 2 1

В самом GM Defense заявляют, что появление в автопарке военных США электрического Hummer EV позволит продемонстрировать заказчику на что способен полностью электрический суперпикап, а также как базовая технология может быть использована для будущих нужд обороны. 

Напомним, ранее эта компания выиграла сразу пять государственных контрактов с момента своего создания в 2017 году. 

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