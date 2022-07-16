Рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N с мотором Hemi V8 показали на первых рендерах

Индийская Mahindra недавно сменила поколение своего рамного внедорожника Scorpio-N. Автомобиль изменился как внешне, так и внутренне, став при этом крупнее, чем его первая генерация. В ходе презентации машину назвали «большим папой SUV». Похоже эта фраза была воспринята независимым дизайнером «Zephyr Designz» слишком буквально, что сподвигло его создать собственную версию модели с литерой «R».

Главное отличие виртуального концепта, показанного на рендерах, от «стокового» внедорожника кроется под его капотом, где по задумке автора машине достанется двигатель Hemi V8.

Речь идет о 6,2-литровом моторе с «наддувом», заимствованном у Dodge Challenger Hellcat. Его мощность равна 707 лошадиным силам (717 Нм). Для сравнения, стоковый 2-литровый мотор Scorpio-N выдает всего 197 «сил» и 200 Нм.

Впрочем, модернизация не ограничилась только установкой нового силового агрегата. Машине достался спортивный обвес, включающий в себя карбоновые накладки на воздухозаборники переднего бампера, сплиттер и решетку радиатора.

Кроме них внедорожник, не существующий в реальности, может похвастать расширителями колесных арок, выкрашенными в цвет кузова, корпусами зеркал заднего вида из углеволокна и переработанным задним бампером с искусственными вентиляционными отверстиями, диффузором и четырьмя патрубками выхлопа. Венчают картину глухая тонировка стекол, а также затемненные головная оптика и задние фонари.

Но тюнинг оказался бы неполным без занижения подвески и комплекта массивных легкосплавных колесных дисков, обутых в покрышки Pirelli P Zero. Впрочем, именно колеса являются наиболее нереалистичной частью рендеров, поскольку практически трутся о колесные арки.