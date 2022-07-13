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Apocalypse 6×6 показал шестиколесный внедорожник на базе RAM 1500 TRX

От: Алексей Шмидт
шестиколесный внедорожник

Компания Apocalypse 6×6 является создателем поистине диких автомобилей. В арсенале фирмы имеются 6-колесные версии моделей Jeep Gladiator, Ford Bronco и RAM 1500 TRX, которые получили собственные имена: Hellfire, Dark Horse и Warlord соответственно. Свой последний проект она назвала Juggernaut. В его основе лежит как раз RAM 1500 TRX. 

Проект выводит простой американский пикап на совершенно новый уровень. Помимо трех осей Dana 60 машине достался комплект массивных колесных дисков, обутых в 40-дюймовые покрышки. Кроме того, автомобиль получил блокируемые дифференциалы и систему постоянного полного привода, работающую для всех шести колес. 

Для водителя предусмотрели сразу пять режимов езды, включая Sport (спорт), Drag Race (драг-гонка), Baja (гонка по пустыне), Rocks (камни) и Mud (грязь). 

Apocalypse Juggernaut 5 2

Помимо всего прочего внедорожник Juggernaut может похвастать специально изготовленными для него стальными бамперами, подножками с электрическим приводом, слепым спортивным монитором и панорамным люком в крыше. 

Apocalypse Juggernaut 3 2

Интерьер простого RAM 1500 TRX при превращении его в экстремальный внедорожник также пережил модернизацию, правда на фотографиях его не показали. Впрочем, известно, что внутреннее убранство американского пикапа дополнили новой кожаной отделкой, а также сиденьями с функциями подогрева и охлаждения. Аудиосистема Harman Kardon вошла в базовую комплектацию, которую дополнила мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным дисплеем. 

Учитывая, что Juggernaut начинал свою жизнь как RAM 1500 TRX, под его капотом сохранился 6,2-литровый мотор Hellcat V8 с турбонаддувом, однако вместо стандартных 702 лошадиных сил он выдает 850 л.с. И, надо отметить, это весьма разумное решение, поскольку дополнительная ось сделала машину заметно тяжелее, чем стоковый пикап.

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