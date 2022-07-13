Быстрый ремонт автомобиля: как решить проблему самостоятельно

Все мы часто слышим, что современные автомобили сложны, однако это совсем не значит, что в случае возникновения какой-либо незначительно проблемы автовладельцы неспособны решить ее самостоятельно. Причем разобраться с некоторыми техническими моментами могут даже люди, которые не знают о назначении инжектора холодного пуска. Редакция Daily-Motor.Ru составила небольшой гайд быстрого ремонта автомобиля своими руками.

Автомобиль как бы «парит» над землей

Очень часто это связано не с какой-то серьезной неисправностью, а с недостаточным давлением в шинах. Вместо того, чтобы равномерно и плавно поддерживать вес автомобиля, боковина недостаточно накачанной покрышки чрезмерно прогибается, вызывая скользящее движение, которое также называют «морской болезнью». Машина внезапно начинает себя плохо вести на дороге, а износ шин увеличивается. Какое решение? Просто добавить воздуха во все четыре покрышки, чтобы они были накачаны до рекомендуемого давления (соответствующая наклейка находится в дверном проеме).

Никогда не проверяйте давление в шинах, ориентируясь на внешние показатели, либо стуча ногой по их боковинам.

Единственный способ точно определить, правильно ли накачана шина – это проверить давление в ней с помощью манометра, который продается в любом из магазинов автозапчастей.

Двигатель издает «щелкающие» или «постукивающие» звуки

Очень часто такое поведение силового агрегата связано с низким уровнем масла. Назвать это серьезной проблемой можно только в случае, если продолжить эксплуатировать автомобиль без долива смазочной жидкости. Снижение уровня масла на литр или больше от максимальной отметки – частое явление, особенно для машин с внушительными пробегами, а сам по себе расход масла не считается неисправностью.

Другое дело, когда сгоревшая смазочная жидкость не восполняется, что может привести к масляному голоданию движущихся деталей мотора. Особенно это актуально при запуске двигателя утром (двигатель простоял всю ночь, а его масло осело на дне картера).

Первое, что необходимо сделать, когда мотор начинает издавать щелчки и легкие постукивания, это открыть капот и вытащить масляный щуп. На нем будут отметки минимум и максимум.

Если уровень низкий, долейте литр смазочной жидкости, после чего запустите двигатель на пару минут, а затем заглушите, после чего вновь проверьте уровень масла. Таким образом можно довести уровень масла до необходимого (середина щупа или выше). В случае, если проблема со стуком и щелчками не решилась, то она может оказаться серьёзнее и потребует поездки в автосервис на диагностику двигателя.

Ключ застрял в замке зажигания

Это довольно распространенная проблема, возникающая из-за того, что механизм блокировки в рулевой колонке активировался. Обычно, она решается раскачиванием рулевого колеса влево-вправо, одновременно поворачивая сам ключ. Главное, не нужно пытаться провернуть ключ силой – он может сломаться или погнуться.

Селектор трансмиссии не переводится из положения «паркинг» (АКПП)

Эта проблема вызвана защитным устройством, предназначенным для предотвращения переключения селектора в «ездовое» положение до того, как водитель нажмет ногой на тормоз. Порой механизм приходит в негодность и, кажется, что невозможно передвинуть рычаг автоматической коробки передач, чтобы тронуться.

К счастью, решить проблему не составит большого труда. Если вглядеться в область вокруг рукоятки АКПП, то можно обнаружить небольшой язычок, который предназначен для того, чтобы временно отключить блокировку переключения селектора трансмиссии. Это позволит доехать до сервиса, не дожидаясь эвакуатора.

«Поворотники» не мигают. Или горят, но не мигают

Если левый или правый указатели поворота перестают работать, либо начинают вести себя странно, проблема почти всегда связана с реле, а не с самими фарами. Реле – это небольшое устройство, которое вставляется в панель предохранителей автомобиля. Достаточно найти в ней нужное вам реле (см. руководство пользователя для модели), вытащить неисправный компонент и заменить его на работающий. Реле стоит недорого и лучше держать в машине несколько дополнительных предохранителей аналогичного типа на всякий случай.

Каждый раз, когда какая-либо система, связанная с электрической частью автомобиля внезапно перестает работать, первое, что нужно проверить, это блок предохранителей. Впрочем, если сам предохранитель продолжает перегорать, вероятно, имеется более серьезная проблема, которая потребует вмешательства автомеханика.

Важно: никогда не устанавливайте вместо сгоревшего предохранителя новый с более высоким номиналом – например, 20-амперный вместо 10-амперного. Это может привести к куда более дорогостоящей поломке.

Тормоза скрипят

Любой скрежещущий или скрипящий звук, исходящий от тормозов автомобиля, является поводом для немедленной их проверки. Однако, чаще всего, его издают индикаторы износа колодок, говорящие о том, что пора их заменить на новые. Если продолжить игнорировать эти звуки, то колодки износятся до голого металла. Как правило, передние колодки «ходят» от 20 до 40 тысяч километров. Задние служат дольше, потому что большинство работы по остановке машины выполняют именно фронтальные.

Двигатель не удается прогреть до рабочей температуры

Если кажется, что стрелка температуры двигателя не доходит до нормального показателя независимо от того, как долго вы едете, а отопитель производит что-то более легкое, чем прохладный ветерок, возможно у вас заклинил термостат. Это устройство занимается регулировкой потока охлаждающей жидкости двигателя через сам мотор, радиатор и часть, называемую сердцевиной отопителя. Именно так в салон машины поступает теплый воздух.

Термостат помогает двигателю быстрее прогреться, ограничивая циркуляцию охлаждающей жидкости при запуске. После того, как он достигает заданной температуры, он должен открываться и позволять уже теплой охлаждающей жидкости свободно циркулировать по всей системе, включая сердцевину отопителя.

Порой термостат заклинивает, а если это происходит зимой, то двигателю будет трудно полностью прогреться. Лечится эта проблема заменой прибора, причем сама эта процедура не считается сложной. Тем не менее, перед тем, как его менять, лучше все же попросить сотрудника автосервиса проверить термостат и если проблема действительно в нем, то со спокойной душой ехать в магазин за новым.