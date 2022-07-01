В Сети случайно показали седан, который может оказаться новой Lada

Проект Lada B-класса значился в списке первоочередных задач «АвтоВАЗа» все последние несколько лет, однако с февраля информации о нем практически не было. С выходом из компании концерна Renault его перспективы казались неоднозначными, однако недавно в социальных сетях была растиражирована фотография, вызывающая массу вопросов.

На снимке, опубликованном в Viber-канале аффилированного «АвтоВАЗом» издании «На заводе» «засветился» кузов некоего автомобиля, который по своим очертаниям сильно напоминает новое поколение 4-дверки Dacia Logan. В ее основе, напомним, лежит французская платформа CMF-B.

До февральских событий новый «Логан» планировали запустить в производство в течение 2022 года, а также использовать его архитектуру для седана Lada B-класса в 2023-м.

Вместе с тем, по задумке Renault аналогичная «тележка» должна была лечь и в основу новой Lada Niva, запланированной на 2025 год, а в последствии и полностью новой Lada Vesta. Очевидно, что теперь реализовать эти планы если и будет возможно, то с большими трудностями.

По слухам, после того, как компания Renault вышла из состава «АвтоВАЗ», у российского автогиганта сохранились права на выпуск моделей, основанных на французских платформах.

При этом о каких именно архитектурах идет речь, пока неизвестно, но существую веские доводы о том, что это устаревшая тележка «B0». Впрочем, списывать со счетов новую платформу CMF-B пока также не стоит. Ряд фактов указывает на то, что и по этому проекту все без исключения работы еще не свернуты.