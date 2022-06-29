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В Китае показали потенциальный бестселлер: он стоит всего 225 тысяч рублей

От: Алексей Шмидт
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Китайский автомобильный концерн BAIC разработал конкурента суперпопулярного в «Поднебесной» хэтчбека Wuling Mini EV. Автомобиль получил название Change Mini EV и будет выпускаться под суббрендом BAW. Начальная версия нового хэтчбека оценена всего в 28 тысяч юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет около 225 тысяч рублей по текущему курсу. 

Новинка BAW внешне практически полностью повторяет формат своего главного конкурента от Wuling. Длина сити-кара составляет 2,9 метра, ширина – 1,4 метра, высота – 1,5 метра, а размер колесной базы равен 2 метрам. 

Спереди Change Mini EV оснащен популярной подвеской типа «МакФерсон», а сзади имеет неразрезной мост. Привод машины – исключительно задний.

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В качестве движущей силы для хэтчбека используется электрический мотор, выдающий всего 24 лошадиные силы и 74 Нм пикового крутящего момента. Он позволяет разгонять машину до максимальной скорости в 80 километров в час. Связку двигателю составляет батарея емкостью 9,9 кВт/ч, которая обеспечивает Change Mini EV запас хода по циклу NEDC чуть менее 100 километров. 

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Внутри нового электрического хэтчбека BAW может разместиться 4 человека, однако сзади удастся посадить разве что детей. Багажник также не может похвастать большим объемом, однако увеличить пространство в нем можно будет, если сложить задний диван. 

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Арсенал Change Mini EV из-за невысокой цены выглядит максимально простым: в оснащение машины входит самая обычная мультимедийная система, кондиционер и электростеклоподъемники.

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Впрочем, учитывая позиционирование модели, этого должно оказаться более, чем достаточно, чтобы осуществлять на ней короткие поездки по городу. 

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