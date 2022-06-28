Китайский Tank тестирует конкурента Toyota Land Cruiser 300

Китайский автомобильный концерн Great Wall продолжает плановое расширение своей линейки внедорожников под брендом Tank. На очереди находится самая крупная на сегодняшний день модель марки – «вездеход» с индексом 700, который по габаритам окажется сопоставим с японским бестселлером Toyota Land Cruiser 300. Накануне в Сети появились первые фото серийной версии этого автомобиля, которую вывели на тесты.

Рабочий прототип традиционно для еще не представленной модели в ходе испытаний был облачен в плотный камуфляж, однако даже с учетом маскировки можно сказать, что автомобиль получит дизайн, сильно перекликающийся с одноименным концептом, дебютировавшим в 2021 году на автосалоне в Шанхае.

Внешний облик Tank 700 выполнят по традиционной для китайского бренда схеме с брутальными угловатыми формами, 2-объемным профилем, а также выступающими относительно боковых частей кузова колесными арками.

Машине достанется объемная панель крыши и распашная багажная дверь. Вся оптика, установленная на ходовом прототипе, является временной. У серийного внедорожника светотехника будет другой конфигурации.

О технической стороне Tank 700 пока известно не так много, как хотелось бы. Впрочем, китайские СМИ утверждают, что под капот «семисотого» установят 3-литровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 354 лошадиные силы. Связку ему должна составить девятидиапазонная автоматическая трансмиссия. В перспективе у 700 должна появиться еще и гибридная силовая установка, мощность которой будет превышать отметку в 500 л.с.

Внедорожники Tank предложат и на российском рынке. Первой моделью из линейки марки, которая должна дебютировать у нас, станет «младший» Tank 300. Его производством займется предприятие Haval в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область). Сроки дебюта внедорожника в России пока не обозначены.