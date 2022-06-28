«Урал» понизит экологический класс грузовиков «Next» и выпустит машину для дальнобойщиков

Вслед за «КамАЗом» к программе импортозамещения готовится другой известный российский производитель «Урал». Завод из Миасса переберется на упрощенные агрегаты, экологический класс которых окажется ниже текущего стандарта. Речь идет о тяжелых капотниках семейства Next, которые переведут на дизельные моторы ЯМЗ-536 c традиционными ТНВД. Параллельно с этим стало известно, что в планах компании по-прежнему находится грузовик, предназначенный для «дальнего боя».

Актуальная линейка моделей «Урал-Next» сейчас комплектуется силовыми агрегатами ярославского производства, соответствующими стандартам «Евро-4» и «Евро-5». Осенью такие машины сменят установки, которые будут укладываться только в норму «Евро-3».

Вместе с тем, предприятие планирует обновить производство передних мостов грузоподъемностью от 7, 5 до 9 тонн, а также задних мостов грузоподъёмностью от 10 до 16 тонн.

Что касается проекта создания дорожных автомобилей, которые могут снискать популярность у дальнобойщиков, то в его реализации предприятию в Миассе должен помочь Китай или Индия. Зарубежная сторона займется разработкой кабинного модуля, под который будет создан принципиально новый грузовик, колесная формула которого окажется равна 4×2. Для машины пророчат заднюю превмоподвеску и 2-скатную ошиновку ведущей оси. Главными конкурентами новинки «Урал» станут тягачи компании «КамАЗ».

По неофициальной информации, новый дальнобойный грузовик «Урал» получит 360-сильный двигатель ЯМЗ, связку которому составит трансмиссия Fast Gear, произведенная в «Поднебесной». Реализация проекта запланирована ориентировочно на 2025 – 2026 годы.