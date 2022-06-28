Из России уходят производители шин Michelin и Nokian Tyres

Два крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек, компании Michelin и Nokian Tyres, приняли решение об уходе из России. Как французы, так и финны, продадут собственные заводы, расположенные на территории нашей страны. У первых имеется предприятие в Московской области, а у вторых в Ленинградской области.

Производство шин на заводах Michelin и Nokian Tyres в России прекратилось еще в марте этого года. Обе компании взяли паузу в работе предприятий, дожидаясь разрешения неопределенной геополитической ситуации, а также восстановления цепочек поставок, однако в конечном счете решили окончательно уйти из Российской Федерации.

Завод французских «шинников» в подмосковном Давыдово будет продан компании, созданной менеджерами этого предприятия. Финская компания, в свою очередь, готовится к контролируемому уходу из России, в рамках которого постепенно нарастит мощности двух других своих предприятий, расположенных на родине и в США.

Завод компании Michelin в Московской области начал свою работу еще в 2004 году. На его мощностях выпускались покрышки как для легковых, так и для грузовых автомобилей, а также шины суббренда BF Goodrich.

Предприятие Nokian Tyres открылось во Всеволожске годом спустя – в 2005-м. Российский бизнес компании является его одним из самых крупных активов.

Согласно информации, раскрытой финнами, за второй квартал производитель покрышек недосчитался более 300 миллионов евро из-за событий, связанных с Украиной. По состоянию на конец мая стоимость активов Nokian Tyres в РФ и республике Беларусь составила порядка 400 миллионов евро.