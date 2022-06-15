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Сколько стоит литр топлива в Европе: названы цены на бензин и дизель

От: Алексей Шмидт

Цены на топливо в Европе продолжают бить рекорды, причем их рост затрагивает не только бензин, но и дизель. Накануне швейцарский автомобильный клуб «TCS» поделился собственной информацией о том, сколько приходится платить европейцам за заправку своих автомобилей.

Согласно информации, собранной аналитиками, во Франции средняя цена литра 95-го бензина (SP95-E10) стоит около 2,1 евро или 125 рублей по текущему курсу. За 98-й (SP98) просят 2,2 евро (131 рубль). Что касается дизельного топлива, то его прайс составляет в среднем 2,07 евро (124 рубля). Рост цен за последнюю неделю составил порядка 10 евроцентов или 6 рублей.

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В Германии стоимость топлива находится на чуть менее высоких отметках, чем в соседнем государстве, даже несмотря на введенный в 2021 году налог на выбросы углерода. Так, к примеру, на немецких заправках цена бензина SP95-E10 составляет примерно 1,88 евро за один литр (110 рублей), а дизель оценен в 1,93 евро (115 рублей). Причина более низкой цены топлива, чем во Франции, кроется в введенных властями страны скидки на бензин в размере 30 центов (17 рублей) и 14 центов на дизель (14 центов или 7 рублей). 

Испанская цена бензина соответствует немецкой, а за литр дизеля в этой стране просят 1,87 евро или 110 рублей. В Бельгии за литр 95-го просят 1,96 евро (115 рублей).

В Италии стоимость литра бензина составляет 2,26 евро (135 рублей), а в Швейцарии – 2 за литр дизеля придется выложить 2,27 евро (137 рублей). 

Что интересно, в крошечном Люксембурге бензин является одним из самых дешевых в Европе и стоит всего 1,79 евро за литр, тогда как дизельное топливо оценивается в сумму 2,23 евро за литр (133 рубля). 

Что касается российских цен на топливо, то по состоянию на июнь 2022 года средняя стоимость бензина АИ-92 по стране составляет 47,28 рубля, АИ-95 – 51,93 рубля, а дизеля – 54,13 рубля.

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