Большой китайский электрокроссовер NIO ES7: раскрыты все технические характеристики

Новый электрический «паркетник» Nio впервые выехал на тесты еще в конце прошлого года. Ранее эта модель была известна как загадочный проект Gemini, но в начале 2022-го обзавелась официальным названием ES7. Новинке предстоит стать главным конкурентом для BMW X5 в КНР.

А теперь в базе китайского Минпрома появилась информация обо всех спецификациях модели. Согласно этой информации, долгожданный в «Поднебесной» электромобиль получит сразу три варианта аккумуляторов, а также пять версий дальнобойности.

NIO ES7 будет представлять собой полностью электрический кроссовер D-класса с размерами 4912 мм в длину, 1987 мм в ширину, 1720 мм в высоту, а также колесной базой в 2960 мм.

Два электромотора, установленные по одному на оси, выдают 480 кВт (180 передние и 300 задние), а максимальный крутящий момент равен 850 Нм. С места до 100 км/ч ES7 будет способен разгоняться всего за 4 секунды, а максимальная скорость окажется равна 200 километрам в час.

В основу кроссовера ляжет платформа NT 2.0. Ключевой особенностью этой «тележки» является 19 функций автономного вождения, которые войдут уже в базовую комплектацию.

Как уже упоминалось, NIO ES7 получит сразу три батареи разной емкости. Аккумулятор начального уровня является тройным (NMC) и имеет емкость 70 кВтч и запас хода 440 км. Что касается второй батареи, то это уникальный тройной гибрид LFP мощностью 75 кВт/ч с дальнобойностью в 450 или 485 км. На вершине гаммы расположится тройной аккумулятор (NMC) на 100 кВт/ч, обеспечивающий запас хода в 575 или 620 километров. Все батареи будут сменными.

Аккумуляторная батарея на 75 кВтч будет весить 535 кг, на 70 кВтч – 525 кг, на 100 кВтч – 555 кг. Что касается снаряженной массы кроссовера, то она составит от 2361 до 2400 кг.

Предполагалось, что продажи NIO ES7 в Китае начнутся еще в апреле, однако с тех пор дату дебюта модели несколько раз переносили. По всей вероятности, премьера «убийцы» BMW X5 в Китае состоится уже этим летом.