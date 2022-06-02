В США сделают бензин и дизель дешевле, отменив налог на топливо

Резкий рост цен на топливо в США застал многих автомобилистов врасплох. Буквально на днях стоимость бензина обновила исторический максимум, достигнув 4,622 долларов за галлон. Впрочем, ряд штатов уже начал работу над тем, чтобы сделать горючее для потребителей дешевле.

Законодатели Нью-Йорка приняли решение отменить налог на бензин в размере 16 центов. Этот шаг станет одним из множества других методов для снижения высоких цен на топливо в стране.

16 центов могут показаться не такой большой суммой, когда средний показатель налога на горючее в Штатах составляет 4,67 доллара. Однако, как считают в администрации города, помочь автомобилистам, попавшим в затруднительное положение, может любая мелочь.

По словам администрации штата, отмена сбора обойдется ему в 585 миллионов долларов. На федеральных чиновников также оказывается давление с целью приостановить действие национального налога на топливо в размере 18,3 цента за галлон.

Отмена налога на топливо в Нью-Йорке будет действовать до конца 2022 года.

Ранее аналогичное решение приняли в руководстве штата Мэриленд и Джорджии, однако приостановка взимания налога на топливо там должна была продлиться всего 30 дней.