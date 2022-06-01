Взгляните на роскошную яхту Sunseeker 90 Ocean с двигателем MAN

Компания Sunseeker, специализирующаяся на производстве так называемых суперъяхт, провела видеоэкскурсию по своему новому судну 90 Ocean. Модель была спроектирована таким образом, чтобы максимизировать пространство без каких-либо компромиссов в отношении комфорта и стиля.

Длина яхты составляет 27 метров или 89 футов. По сравнению с другими судами линейки Ocean площадь палубы 90-й увеличилась на 30 процентов. Добиться этого инженерам удалось за счет большой балки и вертикальной носовой части, увеличивающих внутреннюю вместительность.

Специальная зона идеально подходит для того, чтобы проводить на ней время с семьей и друзьями. Отдельное место припасено для встроенного гриля, а также водного мотоцикла.

В оснащение яхты входят трансформирующиеся шезлонги, которые появляются, когда дверь поднимается на 90 градусов. Это позволяет владельцам судна получить доступ ко всему снаряжению, которое хранится под главной палубой.

Для того, чтобы попасть в кормовую кабину, пассажиры могут воспользоваться специальной лестницей. Там они найдут барную стойку, выдвижные холодильники и льдогенератор.

Внутри судна не менее просторно, чем снаружи. На главной палубе расположена обеденная зона и зона отдыха, окруженная большими окнами. Камбуз находится спереди и имеет прямой доступ к боковой палубе.

Нижняя палуба может похвастать наличием четырех кают, в том числе VIP. Опционально можно добавить в оснащение яхты большой бассейн.

Что касается производительности, то 90 Ocean оснащена дизельным двигателем MAN мощностью 3746 лошадиных сил, что позволяет плыть по воде со скоростью в 31 милю в час или 27 километров в час. При крейсерской скорости в 14 миль в час (22 км/ч) судно способно преодолевать расстояние в 2071 милю или 3 тысячи 334 километра.