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В Сети показали недорогой, но комфортный автодом CM 660: в его основе Peugeot Boxer

Европейцам предложили доступный вариант автомобиля для длительных путешествий.

От: Алексей Шмидт
itineo nomad cm660 motorhome side

Французский производитель домов на колесах Itineo представил новую компактную модель под названием Nomad. Новинка входит в сегмент относительно-недорогих автодомов, но при этом предлагает множество удобств при небольшой физической площади. 

В качестве отправной точки Nomad использует фургон Peugeot Boxer. Тем не менее, Itineo добавляет разные стили спереди и сзади, чтобы придать автодрому более привлекательный внешний вид. От обычного Boxer машина отличается другими фарами, а также большими фонарями, выполненными в форме хоккейной клюшки сзади.

itineo nomad cm660 motorhome on road

Дом на колесах имеет длину 21,69 фута (6,61 метра) и ширину 7,185 фута (2,19 метра). Предусмотрены спальные места для четырех человек.

itineo nomad cm660 motorhome chair

Автодом можно выбрать в одной из трех конфигураций задней части: с матрасом в натуральную величину, двумя односпальными кроватями или же двухярусным спальным местом.

itineo nomad cm660 motorhome kitchen

Кухня небольшая, но полноценная. Есть трехкомфорочная плита и холодильник. Кроме того, предусмотрена крошечная духовка на случай, если во время кемпинга будет решено испечь пирог.

itineo nomad cm660 motorhome shelf

В Nomad также есть ванная комната, в которой душ, кассетный туалет и раковина объединены в единое пространство.

В стандартную комплектацию Nomad входит 2,2-литровый турбодизель мощностью 140 лошадиных сил (104 киловатта). Но покупатели могут выбрать расширенную версию мощностью 165 л.с. (123 кВт).

Цены на Nomad начинаются с 63 тысяч 600 фунтов стерлингов (80 тысяч долларов США). Показанный в видеоролике автомобиль стоит около 67 тысяч 994 фунтов стерлингов (85 тысяч 625 долларов). 

Продавать новый автодом Itineo будет исключительно на европейском рынке.

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