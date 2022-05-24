Прокачанный Arctic Trucks пикап Isuzu D-Max превратили в удобный кемпер

Третье поколение пикапа Isuzu D-Max можно назвать весьма способным на бездорожье автомобилем, однако спецверсия от Arctic Trucks AT35 выводит его на новый уровень. Именно такая модификация послужила в качестве базы для кемпера, представленного компанией на выставке в Великобритании.

Машина получила название Basecamp и выглядит готовой к любому типу экспедиции в условиях дикой природы. Автомобилю досталась палатка iKamper SkyCamp Mini 3.0 на крыше, добираться до которой можно по специальной лестнице.

Внутри нее может уместиться до двух взрослых. Обитатели будут защищены жесткой оболочкой со стеганой изоляцией и смогут наслаждаться ночным небом через окно Skyview.

Среди других изменений, которые получил D-Max Basecamp, можно выделить появление в его конструкции черного алюминиевого навеса Gearmate Hardtop. Внутри закрытого грузового отсека установлена также модульная система роликовых выдвижных ящиков фирмы ARB Ourback Solutions.

К услугам гостей: место для багажа, холодильник, выдвижная кухня с 3-комфорочной газплитой и 12-литровой складной раковиной.

Кроме того, система базовых стеллажей ARB на крыше позволяет хранит контейнеры с газом, водой и топливом, а также рекуперационные платы, экономя место в задней части машины для личных вещей.

Внешне автомобиль полностью повторяет дизайн версии D-Max от ателье Arctic Trucks, включая в свое оснащение широкие расширители арок, «кенгурятник», боковые пороги и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, обутые в 35-дюймовые грязевые покрышки размерностью 315/70R17.

Приводит в движение экстремальный внедорожный кемпер стоковый 1,9-литровый турбодизель мощностью 162 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента, с которым D-Max продается на рынке Великобритании. Вся мощность от двигателя передается на все четыре колеса пикапа через 6-скоростную МКПП, но существует также вариант с шестидиапазонным «автоматом».

Стоимость комплекта доработок для «прокачанного» Arctic Trucks пикапа на выставке не назвали, но сам такой пикап в Великобритании сейчас стоит от 48 тысяч фунтов стерлингов (60 тысяч долларов или 3 миллиона 400 тысяч рублей).