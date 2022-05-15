4 процедуры техобслуживания автомобиля, которые являются пустой тратой денег

Обманщики могли найти доверчивых жертв еще до рассвета массового производства автомобилей и с тех пор ничего не изменилось. На рынке продается все, от магнитов до вихревых генераторов, водяных инжекторов и бесполезных «эктоплазменных ловушек», а ненужные процессы призваны еще больше опустошить кошелек потребителя. Редакция Daily-Motor.Ru назвала 4 процедуры техобслуживания автомобиля, которые можно назвать пустой тратой денег.

Промывка двигателя (от 300 до 1000 рублей)

Промывка двигателя за счет своего химического состава призвана очищать внутренние поверхности двигателя от шлама. Впрочем, в обычный регламент техобслуживания такая процедура не входит. И это неудивительно, поскольку при разумных интервалах замены масла никакая промывка двигателю не нужна. Определить, действительно ли мотору необходима промывка можно в ходе осмотра крышки маслоналивной горловины. Если на ней нет отложений и грязи, то промывать двигатель не имеет никакого смысла.

Очистка системы впрыска топлива (от 500 до 1500 рублей)

Процедура, которая дает вторую жизнь системе впрыска топлива, и устраняет такие проблемы, как неровная работа мотора, провалы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива. Однако, если на приборной панели не горит лампочка Check Engine и машина работает нормально, то переплачивать за эту процедуру не стоит.

Автопроизводители чаще всего рекомендуют выполнять очистку системы впрыска топлива раз в 40-50 тысяч километров пробега, однако многие водители пренебрегают руководством по эксплуатации автомобилем и делают это чуть ли не каждый год, что явный перебор и бесполезная трата денег.

Масляные присадки (от 500 рублей и выше)

На рынке существует множество масляных присадок, начиная от продукции, предназначенной для уменьшения трения и повышения экономии топлива, до тех, производителей, которые заявляют, что их продукт позволит работать двигателю без масла, не повреждая его. Стоит держаться подальше от них всех.

Волшебного элексира не существует. Если за двигателем не следили, а также превышали регламентные сроки замены масла, то какая-то непонятная жидкость ни при каких условиях не сможет вернуть ему молодость и первоначальное состояние.

Долговечный антифриз

Нет никаких доказательств того, что антифриз с длительным сроком службы окажется лучшим решением для вашего радиатора, чем стандартный, поэтому как «специальную», так и обычную охлаждающую жидкость придется менять в примерно в одни и те же регламентные сроки. А еще не стоит забывать, что смешивать разные виды антифризов не стоит.