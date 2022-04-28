ДомойАвтоновости сегодняUnGoverned разработала внедорожный скейтборд Vendetta: известна цена

UnGoverned разработала внедорожный скейтборд Vendetta: известна цена

От: Михаил Романченко
скейтборд Vendetta

О планах компании UnGoverned, касающихся разработки оригинального транспортного средства под авторством Дэна Болдуина, стало известно еще 8 лет назад. Процесс немного затянулся, однако в прошлом году глава фирмы все же начал сбор средств на реализацию проекта. А теперь стало известно, что модель готова и даже обзавелась ценой.

Электрический пауэрборд представляет собой гибрид скейтборда, сноуборда и снегохода, дополненный двигателем. Вместо колес Vendetta оснащена передними и задними гусеницами, которые способны преодолевать даже самые крутые препятствия (высотой до 20 см).

Управляется пауэрборд с помощью портативного беспроводного пульта дистанционного управления и обладает классом защиты корпуса IP67.

pauerbord iCRP

Гусеничный скейтборд питается от съемной литий-ионной батареи производства Samsung, которая позволяет ему развивать максимальную скорость в 50 километров в час (на прямых участках), а также иметь запас хода в 40 минут. 

Время зарядки составляет 8 часов. Впрочем, используя систему быстрой зарядки (за нее просят 1200 долларов) этот показатель можно сократить вдвое. 

UnGoverned уже начала прием заказов на новый пауэрборд в Австралии. За модель просят от 9 тысяч 895 долларов (примерно 715 тысяч рублей). Чуть позже Vendetta станет доступна и в странах «Старого Света», а также в США. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

ABT превратила кроссовер Audi RS Q8 в суперкар 

Кроссовер Audi RS Q8 может похвастаться множеством спецверсий от известных тюнинг-ателье, включая Masory, Mahhart, Lumma Design и JD Engineering. Недавно мы рассказывали о том,...

Военный грузовик переделали в дом на колесах Titan Adrenalin

Семиместная Hyundai Creta готовится стать «газовой» 

Toyota вернула модели Supra механическую трансмиссию

Посмотрите на крутой рестмод Toyota Land Cruiser FJ40

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+