UnGoverned разработала внедорожный скейтборд Vendetta: известна цена

О планах компании UnGoverned, касающихся разработки оригинального транспортного средства под авторством Дэна Болдуина, стало известно еще 8 лет назад. Процесс немного затянулся, однако в прошлом году глава фирмы все же начал сбор средств на реализацию проекта. А теперь стало известно, что модель готова и даже обзавелась ценой.

Электрический пауэрборд представляет собой гибрид скейтборда, сноуборда и снегохода, дополненный двигателем. Вместо колес Vendetta оснащена передними и задними гусеницами, которые способны преодолевать даже самые крутые препятствия (высотой до 20 см).

Управляется пауэрборд с помощью портативного беспроводного пульта дистанционного управления и обладает классом защиты корпуса IP67.

Гусеничный скейтборд питается от съемной литий-ионной батареи производства Samsung, которая позволяет ему развивать максимальную скорость в 50 километров в час (на прямых участках), а также иметь запас хода в 40 минут.

Время зарядки составляет 8 часов. Впрочем, используя систему быстрой зарядки (за нее просят 1200 долларов) этот показатель можно сократить вдвое.

UnGoverned уже начала прием заказов на новый пауэрборд в Австралии. За модель просят от 9 тысяч 895 долларов (примерно 715 тысяч рублей). Чуть позже Vendetta станет доступна и в странах «Старого Света», а также в США.