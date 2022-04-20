Затяжка свечей зажигания: как это делается правильно?

Свечи зажигания являются важным компонентом двигателя. Они необходимы для воспламенения топливовоздушной смеси. Многие автовладельцы способны без поездки в автосервис их заменить, но не всегда понимают, как правильно затягивать. Почему это так важно и как затянуть свечи с соблюдением момента, в материале Daily-Motor.Ru.

Почему свечи приходится менять чаще?

Частая замена свечей зажигания всегда связана с неправильной заменой. В процессе смены автовладельцы пренебрегают моментом затяжки и перетягивают свечи. В результате, резьба ломается и в ГБЦ застревает остаток детали. Это приводит к ремонту мотора.

Второй момент – слабая затяжка свечей, в результате которой происходит прорыв газов из под резьбового соединения и быстрый выход из строя свечи с пробоем изолятора. Мотор начинает троить и искра пропадает.

Неисправность тянет за собой еще и бронепровода с катушкой, вынуждая автовладельца тратить больше денег.

Чтобы избежать таких проблем, важно научиться правильно затягивать элементы зажигания.

Как происходит затяжка?

Правильная затяжка достигается только применением динамометрического ключа. На обратной стороне упаковки со свечами зажигания указано, каким моментом нужно проводить затяжку.

Если специального инструмента нет, затянуть их можно и при помощи другой инструкции. Она также указана на упаковке: