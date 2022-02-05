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Самая быстрая скорая в мире: в ее основе гиперкар Lykan HyperSport

От: Алиса Шашкова
самая быстрая скорая

Компания W Motors, расположенная в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), разработала новинку на базе гиперкара Lykan HyperSport. Широкой публике эта модель известна тем, что принимала участие в съемках седьмой части франшизы «Форсаж». Раньше на таких машинах передвигалась полиция Абу-Даби, а теперь будут медики.

Самая быстрая скорая в мире досталась компании Dubai Corporation for Ambulance Services, которая будет использовать ее в медицинских целях.

Уникальный автомобиль отличается от обычных гиперкаров Lykan HyperSport специальной ливреей, которая включает в себя красные и белые цвета, а также надпись: «Дубай – лучший в мире город для жизни». 

Lykan HyperSport 3

Медицинская версия ближневосточного купе получила светодиодную оптику, инкрустированную 440 бриллиантами, отделку салона с использованием позолоченной нити, а также позолоченный декор внутренней части крыши.  

Предполагается, что автомобиль задействуют для оказании экстренной медицинской помощи, когда счет идет на считанные секунды.

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Приводит в движение медицинский гиперкар 3,7-литровый 6-цилиндровый «оппозитник» Porsche с турбонаддувом, доработкой которого занимались специалисты фирмы Ruf.

Отдачи в 780 лошадиных сил для модели достаточно для того, чтобы разгонять машину с места до 100 км/ч всего за 2,8-секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 400 километров в час. 

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