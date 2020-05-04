Пятидверный Suzuki Jimny впервые засняли на фото

Фото: Suzuki

Внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения оказался не менее популярным, чем его предшественник, а в апреле стало известно, что эта модель получит 5-дверное исполнение. Индийский портал Indianautosblog опубликовал первые фотографии удлиненного «Джимни», заснятого на одной из заправочных станций.

Судя по снимкам, пятидверный Jimny будет отличаться от стандартной версии этого внедорожника удлиненной колесной базой, наличием дверей для задних пассажиров, а также видоизмененной линией остекления. Производством «растянутого» Suzuki Jimny займется предприятие Maruti Suzuki в индийском городке Гуджарат.

Информации о техническом оснащении 5-дверного Jimny пока нет. В России новое поколение японского внедорожника комплектуется безальтернативным 1,5-литровым мотором на 102 лошадиные силы, сочетающимся как с 5-ступенчатой «механикой», так и 4-диапазонным «автоматом». Привод – полный. За автомобиль просят от 1 миллиона 539 тысяч рублей.