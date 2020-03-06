«Заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris вышел в продажу

Фото: Toyota

Компания Toyota вывела в продажу «заряженную» версию своего популярного хэтчбека Yaris. Новинка получила название GR Yaris и уже доступна в дилерских центрах марки в Европе. Автомобиль представляет собой не просто новый «хот-хэтч», а модель, которая в будущем послужит базой для машин, участвующих в гоночных соревнованиях.

Приводит в движение новую «горячую» 3-дверку 1,6-литровый турбированный агрегат G16E-GTS, выдающий 261 лошадиную силу с пиковым моментом в 360 Нм. Связку ему составляет 6-ступенчатая «механика».

Отличительной особенностью новой Toyota GR Yaris является наличие полного привода, реализованного через многодисковую муфту. Распределять тяги между осями хэтчбеку помогает два дифференциала повышенного трения Torsen.

Масса хэтчбека составляет 1280 кг, что в паре с мощным двигателем позволяет ему разгоняться с места до первой «сотни» всего за 5,5-секунды. Максимальная скорость GR Yaris ограничена на отметке в 230 километров в час.

Стоимость этой модели на немецком авторынке составляет от 33 тысяч 200 евро или 2 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному курсу.