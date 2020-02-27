Названы цены на полноприводную Toyota Camry

Фото: Toyota

На американском авторынке готовится к старту продаж полноприводная версия седана D-класса – Toyota Camry. Реализация такой модификации японской 4-дверки стартует в начале весны этого года.

Накануне североамериканский офис «Тойота» назвал цены на «Камри», оснащенную четырьмя ведущими колесами. По сравнению с переднеприводным седаном версия AWD оказалась на 1400 долларов дороже во всех исполнениях.

За базовую комплектацию Camry AWD под названием LE будут просить от 26 тысяч 370 долларов или 1 миллион 730 тысяч рублей по текущему курсу. В «топовом» варианте исполнения (Palsen) стоимость полноприводного седана составит 28 тысяч 270 долларов или 1 миллион 850 тысяч рублей.

Напомним, что для полноприводных Toyota Camry будет доступен только один вариант двигателя – 2,5-литровый 4-цилиндровый агрегат на 205 лошадиных сил при 251 Нм момента.