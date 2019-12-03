Кроссовер Kia Seltos, который привезут в РФ, стал бестселлером в Индии

Кроссовер Kia Seltos вышел на индийский авторынок несколько месяцев назад, но уже стал бестселлером. Со дня появления этого «паркетника» в продаже он пользуется ажиотажным спросом.

Так, согласно официальным данным, по итогам октября объем реализации Kia Seltos составил 12 тысяч 854 автомобиля, а в ноябре этот показатель вырос до 14 тысяч 5 машин, что позволило «Селтосу» стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV.

На индийском авторынке кроссовер Kia Seltos комплектуется 1,5-литровым бензиновым и дизельным моторами, а также 1,4-литровым турбоагрегатом. В качестве трансмиссий для этой модели предложены: 6-ступенчатая МКПП, а также 7-диапазонный «робот» и вариатор CVT. Привод – передний.

Стоимость кроссовера в Индии начинается от 970 тысяч рупий или 865 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» комплектацию Seltos просят 1 миллион 700 тысяч рупий, что эквивалентно сумме в 1 миллион 515 тысяч рублей.

Напомним, что данная модель появится в продаже в России в первом квартале 2020 года. Автомобиль адаптируют под российские реалии, дав возможность приобрести полноприводную версию, а также укомплектуют Seltos другими моторами.