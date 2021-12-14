Россияне раскритиковали новый кроссовер FAW Bestune T77 за высокие цены

Компания FAW наконец вывела на российский рынок новый кроссовер Bestune T77. Автомобиль должен был добраться до нас еще в прошлом году, однако по определенным причинам сделал это только сейчас. За период ожидания модель успела пережить модернизацию на «поднебесном» рынке, тогда как на российском в этом сегменте появились новые сильные игроки в лицах Geely Coolray и Haval Jolion.

В ходе презентации, организованной FAW, были объявлены цены на Bestune T77, которые оказались весьма недемократичными. Так, например, за кроссовер в базовой версии (с МКПП) дилеры китайского бренда в России будут просить от 1 миллиона 819 тысяч рублей. Аналогичный «паркетник», но уже с автоматической трансмиссией, оценен минимум в 1 миллион 923 тысячи рублей, а стоимость чуть более оснащенного перевалила за отметку в 2 миллиона (2 миллиона 52 тысячи рублей).

Оснащение комплектаций Bestune T77 пока не раскрыли, но уже известно, что компанией были объявлены цены трех «младших» версий. Две самые дорогие привезут только в 2022 году. Их прерогативой должны стать: помощник при парковке, система кругового обзора и потоковое видео с камеры заднего вида, передающееся на салонное зеркало.

Но чего не стоит ждать ни в одной из комплектаций, так это системы полного привода. Двигатель на выбор также будет только один – 1,6-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 160 лошадиных сил.

В начальном исполнении в FAW Bestune T77 можно расчитывать на: систему бесключевого доступа, кожаный салон, панорамную крышу, круиз-контроль, камеру заднего вида и задние датчики парковки.

Первые отзывы на презентацию автомобиля оказались вполне логичными. Россияне возмутились итоговым ценам модели, которую многие ждали почти полтора года.

«Господа менеджеры, это капец какие вы «акулы» продаж, своей ценой вы отсеяли больше половины покупателей», – написал Валерий Зубов.

«Еще и дилеры 300-400 тыс. накинут. Печально», – поделился мнением Aleksandr Koposov.

«Я ожидал ляма за полтора его, но ни как не от 1.8», – добавил Алексей Кармазин.

«Мда… Я думаю более-менее мыслящий человек оценит качество, отношение дилеров, наличие запчастей, комплектации, налоговую ставку, посмотрит на цену и пойдёт за чери или хавейлом. За 1.7 млн. с учётом всех скидок и это ещё дилер не накинул, никакой здравомыслящий не пойдёт покупать этот ФАВ», – высказал свое мнение в комментариях под постом в «ВК» пользователь соцсети Константин Зинченко.

Впрочем, не обошлось и без тех, кто посчитал подобные цены вполне оправданными в условиях современных реалий.

«Х40 уже 1.5 (млн рублей) стоит, что вы хотите… Ценник соответствует рыночному буму…», – отметил подписчик Валерий Коротков.