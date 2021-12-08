Новый кроссовер FAW Bestune T77: известна дата начала продаж в России

FAW Bestune T77 является одной из самых ожидаемых моделей, которые должны были дебютировать в России до конца 2021 года. Автомобиль мог добраться до нашего рынка еще в прошлом году, но по тем или иным причинам до сих пор этого не сделал. Впрочем, появление модели в России уже гарантировано, причем уже определена дата начала продаж.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, Bestune T77 будет представлен 14 декабря. В этот же день стартуют его официальные продажи.

На китайском рынке кроссовер FAW дебютировал еще три года назад. С точки зрения длины кузова (4525 мм) автомобиль является одноклассником Volkswagen Tiguan.

«Паркетник» предложат в России с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил и 258 Нм. Трансмиссий на выбор будет две – 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Кроссовер получит полузависимую заднюю подвеску и колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.

На первых порах Bestune T77 будет предложен российским покупателям в двух комплектациях с «богатыми» названиями: Luxury и Prestige. Причем на кожаный салон, панорамную крышу, камеру заднего вида, задний датчик парковки, круиз-контроль и систему бесключевого доступа можно будет рассчитывать уже «в базе».

В 2022 году в продажу должны поступить еще два исполнения кроссовера, которые получат наименования Elite и Premium.

Поставлять машины в Россию будут напрямую из Китая. Цены объявят в ходе официальной премьеры, до которой осталось чуть меньше недели.