Мухобойка на капот: почему в ней нет смысла

Дефлектор капота (она же мухобойка на капот) чаще всего используется автовладельцами для того, чтобы уберечь своего «железного коня» от различного рода повреждений. Якобы деталь должна защищать лакокрасочное покрытие машины от сколов и царапин, возникающих от летящих из под колес других автомобилей песка и камней. Впрочем, первозданный внешний вид автомобиля может испортить и сама деталь.

«Мухобойка» представляет собой специальную накладку, которая устанавливается на капот машины. Её главное предназначение – защита передней кромки капота автомобиля от попадания мелких камней и последующего «пескоструя». По крайней мере об этом заявляют производители таких дефлекторов. Споры на автомобильных форумах на эту тему бесконечны. Бытует мнение (оно не самое популярное), что от дефлектора капота больше вреда, чем пользы. Мы решили доказать, что это действительно так.

Ухудшение аэродинамики

Фактически устанавливаемые на капот дефлекторы созданы таким образом, чтобы менять направление потока ветра в пути, и тем самым корректировать встречные воздушные потоки. Когда автопроизводители бьются за каждый пункт в коэффициенте аэродинамики, который, напомним, напрямую влияет на ездовые характеристики и расход топлива автомобиля, люди сознательно ухудшают этот показатель, создавая неправильное завихрение воздуха в носовой части.

Иногда на высоких скоростях «мухобойки» начинают издавать неопрятные звуки, а также вибрировать. Однако это чаще всего говорит о том, что они просто неправильно установлены.

Риск повреждения лобового стекла

Наличие пластиковой защитной накладки формально защищает капот, но может вызвать другую проблему – повреждение ветрового стекла. Конструкция «мухобойки» выполнена таким образом, чтобы перенаправлять воздушный поток немного выше уровня капота. Таким образом, мусор с дороги летит уже не на него, а на лобовое.

И если владельцы машин с обычным стеклом смогут обойтись относительно недорогой заменой, то для автомобилистов, передвигающихся на автомобилях с ветровым стеклом, оборудованным нитями обогрева, такая процедура может сильно ударить по карману.

Риск появления ржавчины

При правильной установке защитного дефлектора на капот таких проблем возникать не должно, однако штатное крепление «мухобойки» на капот с помощью двустороннего скотча нельзя назвать самым надежным. Деталь может попросту сдуть попутным ветром.

По этой причине некоторые автовладельцы прибегают к помощи саморезов, которые при их ввинчивании в капот не только повреждают его грунтовый слой, но и создают незащищенные участки, которые затем начинает «поедать» коррозия.

Причем определить момент появления «рыжиков» будет непросто, ведь они появляются непосредственно под пластиной дефлектора. Также нужно помнить о том, что деталь имеет свойство натирать ЛКП автомобиля, повреждая тем самым его эмаль, а еще под ней может скапливаться грязь, создающая неблагоприятные условия для сохранности лакокрасочного покрытия и металла.

Эстетика

Здесь все отдано на волю владельца машины. Порой «мухобойки» сильно портят внешний облик автомобиля, но, справедливости ради, существуют и примеры, когда такая деталь отлично вписывается в экстерьер машины, дополняя его и делая внешний облик автомобиля более естественным.

Резюме

Все обозначенные в статье минусы в некоторых случаях можно минимизировать или же полностью перечеркнуть правильным подбором защитной пластины, а также ее грамотной установкой на капоте.

Тем не менее, наиболее гуманным к автомобилю методом защиты его лакокрасочного покрытия мы все-таки считаем использование специальной бронепленки.