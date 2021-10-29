Кроссовер Changan Uni-K готов к началу продаж в России

Компания Changan завершила сертификацию кроссовера Uni-K в России. Модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать ее продажи на нашем рынке.

В сертификационном документе указано, что Uni-K будет предложен в России с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 226 лошадиных сил и 350 Нм, агрегатированным 8-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Aisin с возможностью ручного переключения. Водитель сможет выбирать из трех режимов работы АКПП: Standard, Sport и Eco.

В зависимости от комплектации кроссовер Changan Uni-K в РФ предложат как в версии с передним, так и полным приводом (муфта BorgWarner). Последний вариант получит три режима работы на выбор: 4WD, Audo и 2WD.

Прием заказов на новый «паркетник» Changan стартует в начале декабря. К этому времени Uni-K начнут поступать в распоряжение дилеров, которые вскоре начнут их «живые» продажи.

Напомним, на конец октября модельный ряд «Чанган» в России представлен тремя кроссоверами: CS35 Plus, CS55 и CS75 FL. За 8 месяцев 2021 года китайская марка реализовала более 3 тысяч 180 новых автомобилей, что на 16% ниже, чем было за тот же период 2020-го.