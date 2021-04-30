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Пикап Mitsubishi L200 в России адаптировали для серьезного бездорожья

От: Алексей Шмидт
Фото: Arctic Trucks

Компания Arctic Trucks подготовила пакет дооснащения AT35 для актуального пикапа Mitsubishi L200, представленного на российском рынке. 

Автомобиль отличается от стандартного исполнения L200 наличием фирменных 17-дюймовых колесных дисков из алюминиевого сплава, обутых в пневматические шины с дорожным протектором, а также модернизированной подвеской, которую приподняли за счет лифт-комплектов OME на 45 мм.

Модернизацией подвески и увеличением высоты бокового профиля специалисты Arctic Trucks сгладили остроту недостатков, свойственных кузову пикапа.

Фото: Arctic Trucks

Как утверждают авторы тюнинга, доработки позволили улучшить внедорожные возможности пикапа, позволяя водителю чаще и эффективнее пользоваться фирменной системой полного привода Mitsubishi Super Select 4WD-II при преодолении даже самых серьезных препятствий на дороге. 

Фото: Arctic Trucks

Внешние доработки Mitsubishi L200 AT35 свелись к установке расширителей переднего бампера, колесных арок, передних и задних подкрылок, фирменных брызговиков, а также объемной боковой наклейки с надписью Arctic Trucks. Дополнительно для автомобиля доступен широкий список сертифицированного навесного оборудования.

Силовые агрегаты L200 AT35 не отличаются от оригинального пикапа. Автомобиль укомплектован 2,4-литровым “дизелем” 4N15 мощностью 154 лошадиные силы, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой», а также его 181-сильной версией, сочетающейся с 6-диапазонным «автоматом». 

Пакет доработок уже доступен для предзаказа. За оригинальный Mitsubishi L200 в России, напомним, сейчас просят от 2 миллионов 469 тысяч рублей.

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